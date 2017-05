Blanco y negro

El ajedrez es un juego que requiere de una enorme concentración, pero en el que apenas influye la condición física, acaso la resistencia para soportar partidas de ocho o nueve horas, como en el caso de las finales de alta competición. Sin embargo, el mundo de las 64 casillas se pregunta por qué tan solo a día de hoy hay una mujer entre los 100 mejores jugadores del mundo, en un ranking basado en puntuaciones imparciales. La ciencia demuestra que no existe diferencia alguna en la inteligencia, por lo que la explicación reside en cuestiones culturales. Lo primero con lo que se especula es que el ajedrez es una disciplina que cuenta con más seguidores en países en vías de desarrollo o que simplemente no se corresponden con la mentalidad Occidental, que se encamina hacia la consecución de la igualdad. En segundo lugar, se habla de que a las niñas en la adolescencia no se les inculca la competitividad en la misma medida que a los varones. En cualquier caso, cada día falta menos para la primera campeona del mundo de ajedrez.