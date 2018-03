Entre las adicciones para las que hay que prepararse (muchas asociaciones ya lo están) está el abuso de las nuevas tecnologías, sobre todo entre los jóvenes. No debe confundirse el uso inadecuado con una adicción, pero lo que está ocurriendo hoy con los famosos 'bulos' en las redes sociales es uno de esos tentáculos maléficos que ofrece el universo del móvil. Lo hemos vivido estos días con esos presuntos intentos de secuestro de niños o con las mentiras que se han vertido en torno al desgraciado caso del pequeño Gabriel. En serio, basta ya. Basta ya de hacer circular trolas, cuentos, engaños, embustes que no benefician a nadie, que sólo perjudican de una manera supina y que al final se vuelven contra uno mismo (al menos, como escarmiento). Y para ello habría que revisar las penas que caerían sobre este tipo de 'elementos' humanos que no saben hacer el bien. Pero una parte importante de culpa de que esos bulos viajen tan lejos la tienen quienes los difunden. Así que, basta de dar credibilidad a quien no merece la más mínima atención.