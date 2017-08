Calor grande, terraza corta...

No hay que ser un lince -animal que se caracteriza tanto por su escasez de ejemplares como por su capacidad de observación- para percatarse de que cuando Jerez arde de calor la ciudad se queda ensimismada, sumida en su particular modorra, de la cual sólo sale cuando en la calle "se puede estar". Es por ello que no se entienden los exiguos horarios que la normativa impone a la hostelería en verano. Las horas de negocio se quedan en nada, apenas dos o tres horas hasta el cierre. Y mañana será otro día y si éste viene con ola de calor pues otra equis en la lista de jornadas ruinosas. En cierto aspecto, Jerez aplica ordenanzas más propias de ciudades del norte que del sur. No es cuestión, ni mucho menos, que cada cual abra y cierre a su libre albedrío porque eso sería una locura, pero no es menos cierto que al menos en julio y agosto se debería consentir un comportamiento más laxo a este respecto. De lo contrario habrá que volver a sacar las sillas a la calle, y las mesas de playa, y la nevera repleta de tintorro fresquito...