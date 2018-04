Cambios a la carrera

El mundo cofrade amenaza con retomar el proyecto de la Carrera Oficial por la plaza del Banco, por supuesto sin contar con la opinión de los ciudadanos. Por muchos cofrades que haya en esta ciudad, los interés generales están por encima y corresponde al Ayuntamiento velar por dichos intereses, en particular de los mayores, que verían dificultada la posibilidad de presenciar los desfiles procesionales. El Ayuntamiento podría plantearse realizar una consulta popular para sondear la opinión de los jerezanos, que los hay, y muchos, que no están nada conformes ni con el nuevo proyecto ni con los cambios de años anteriores. Tengo entendido que en cierto pueblo suizo hay costumbre de permitir a los ciudadanos votar sobre cualquier cuestión que suponga una alteración, por mínima que sea, de su forma de vida. A unas malas, y dado que las arcas municipales no están para muchos trotes, el cambio debería someterse a votación del pleno municipal, en el que cabe recordar se sientan los elegidos democráticamente por los ciudadanos. Y eso por no hablar del tema seguridad, que no termina de cuadrarme.