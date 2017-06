Carta breve a Amancio Ortega

Estimado Sr. Ortega. Permítame dirigirle unas breves palabras atendiendo a la polémica que ha generado su decisión de donar 320 millones de euros para la renovación de equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En cualquier país civilizado, la decisión que usted ha tomado de ayudar al tratamiento del cáncer no sólo no recibiría ninguna crítica sino que tendría un reconocimiento social unánime. Que uno de los nuestros haya decidido dar algo de lo que ha ganado en su vida para beneficio de la comunidad es un gesto que, en circunstancias normales, debería llenarnos de orgullo.

Créame que somos muchos millones de españoles los que disfrutamos con el éxito del trabajo de uno de los nuestros. Nos enorgullece saber que una marca española está en los mejores sitios del planeta y que el mundo entero se viste de España. Que un gallego normal y corriente con aspecto de paisano se codee con las mayores fortunas del mundo es un orgullo para muchos millones de españoles. Para muchos millones de españoles que no le tenemos envidia y sí admiración por lo que ha conseguido.

Es cierto que la responsabilidad de la lucha contra el cáncer y que la sanidad pública tenga el mejor tratamiento posible no le corresponde a usted sino a los poderes públicos, eso es cierto. Pero esa argumentación no es válida como excusa para despreciar su gesto y su aportación. Y mucho menos si tiene como objetivo luchar contra una enfermedad que no entiende de edades, sexo, ni clases sociales.

Todos los que le critican o manifiestan públicamente su negativa a esta donación lo hacen por un sólo motivo: ENVIDIA. Le tienen envidia y no pueden soportar que un empresario de rotundo éxito muestre su cara más humana y aporte, mucho o poco, en beneficio de todos. A esos pocos envidiosos que quieren mantener la figura del empresario explotador les molesta que a usted lo quieran sus trabajadores y le admiren en su pueblo. Les molesta que pague sus impuestos en España y que además se pueda permitir donar 320 millones de euros para una buena causa. Les rompe usted la imagen que les permite seguir viviendo del cuento. Esos a los que les molesta que usted haya hecho fortuna trabajando, haga lo que haga le tendrán envidia, así que no se preocupe por ellos.

Le acepten o no la donación, créame que somos muchos millones de españoles los que nos sentimos orgullosos de un español como usted. Así que no me queda más que darle las gracias por todo lo bueno que haya hecho y lo que le quede por hacer.

Saludos.