La Ciencia como Ilusionante Proyecto de Futuro

Hola, me llamo Miguel Ángel y tengo 11 años. Desde los 7 años he estado ahorrando dinero para ser Astronauta.Empecé con ese sueño desde que era muy pequeño. Me encanta el deporte y los estudios. Cada semana entreno para mejorar mis marcas y me gusta correr por la playa cuando vamos. Siempre he querido ser el primero en pisar Marte. Saco buenas notas y en los deportes nunca me canso y siempre colaboro en todo. Creo que estas serán algunas de las cualidades fundamentales para ser Astronauta. Mi ilusión sería estudiar fuera de España. Quiero estudiar a fondo, Matemáticas, Física y Química. Me da igual el tiempo que tenga que esperar, ése es mi sueño, y no lo voy a abandonar hasta que lo cumpla. Voy a seguir estudiando. Mi gran deseo sería conocer a Pedro Duque para que me cuente sus experiencias, por las cosas que pasó para ser Astronauta, la emoción del viaje y de llegar a la Estación Espacial. De mayor quiero ser como él, y espero que, cuando llegue el momento, nadie me quite el puesto de ser Astronauta.

Si ya tienes claro qué quieres ser de mayor, como el chico que hoy nos da su opinión, queremos que nos lo cuentes y que estas páginas sean la plataforma para que, mediante su difusión, puedas ir haciendo realidad tus proyectos de futuro. Envíanos también tus opiniones sobre los temas que tratamos en el suplemento de educación de DIARIO DE JEREZ y los puntos de vista de los chicos y chicas de tu edad con respecto a cómo te llevas con tus amigos y amigas, con el profesorado, con tu familia,...