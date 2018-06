Ciudad de paredes viejas

Hace años, más o menos por enero, cuando ya se iba saliendo de las zambombas, solían dictarse bandos en los que se instaba a los propietarios de viviendas y comercios del centro a tener sus fachadas en perfecto estado de revista. Era entonces cuando cuadrillas de pintores se subían en andamios y empezaban a dar nueva vida a esos desconchones que el duro invierno había dejado. El objetivo, como intuirán, no era otro sino que la ciudad estuviera en perfecto estado de revista para cuando llegara la primavera y, con ella, los turistas. Hablamos del centro urbano, no del casco histórico, que ese pobre por el momento no tendrá remedio hasta que alguien se empeñe de veras en rescatarle de su estado terminal. Para mi gusto, y creo que para el de cualquiera, en el centro de Jerez sobran demasiados desconchones y pinturas avejentadas por el paso del tiempo. Un bando en ese orden serviría al bien común y movería algo la economía local aunque a muchos propietarios les salieran los trabajos por un pico.