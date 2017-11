Ciudad vigilada

Yo soy de esas personas a las que no les importaría que la ciudad, como tantas otras por el mundo, estuviera videovigilada. El hecho de poder ver ante la Justicia a los canallas que destrozan veladores, tiran señales de tráfico y queman contenedores me produce una satisfacción de lo más agradable. El debate que se podría generar en Jerez por tal motivo daría para llenar eso que los periodistas llamamos 'ríos de tinta'. El bien común pesa más en este caso que el particular. Tan sólo aquellos que se dedican a causar daños multimillonarios a la comunidad deben temer que una cámara les grabe mientras perpetran sus fechorías cuando la ciudad duerme. Este tipo de medidas, vistos los tiempos oscuros que se ciernen sobre nosotros, más que recomendables son obligadas. ¿Por qué ha de quedar impune el sinvergüenza que quema un contenedor que (no lo olvidemos nunca) es de todos? O en el peor de los casos, por qué ha de quedar en la oscuridad el terrorista que intenta causar el mayor daño posible. Seamos serios. La amenaza está ahí y hay que tomar medidas.