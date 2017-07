Comercios de antaño

El comercio forma parte del patrimonio de una ciudad. Sus tiendas son los eslabones de transmisión que conectan al ciudadano con su centro urbano. Si se rompe la cadena nada habrá que haga que el jerezano 'baje al centro'. En Jerez hemos perdido infinidad de comercios que eran de obligada contemplación. Deberían ser tiendas a proteger. Si el negocio cae en picado al menos deberían respetarse sus fachadas porque forman parte del alma de Jerez. En muchas ocasiones me acuerdo del 'Ciudad de Santander', en la calle Larga, con sus soldados de plomo; en otras no puedo evitar una sonrisa recordando aquellos escaparates que montaba la 'Juguetería Álvarez' en Doña Blanca cuando llegaba la Navidad. ¡Cuántos ojos tan infantiles como absortos dejó a su paso! Ahora, se pone uno a recordar, y apenas nos queda el bueno de Quevedo, con su fachada decimonónica que es un poema a las ventas especializadas. No nos podemos permitir perder más negocios antiguos. Quien vende el alma creyendo que no vale nada acaba perdiendo lo más preciado: la esencia del ser.