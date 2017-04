Comienza la campaña de irpf 2016

Fiel a su cita anual, el pasado día 5 de abril comenzó la campaña del IRPF correspondiente al ejercicio 2016. Esta campaña se prolongará hasta el 30 de junio del presente año, fecha de finalización del periodo voluntario de presentación.

Un año más el contribuyente se enfrenta a la liquidación del tributo sin duda más conocido, que no popular, de los que componen el farragoso, complejo y denso sistema tributario español.

En este artículo analizaremos brevemente algunos aspectos del Impuesto para esta declaración más allá de las novedades relativas a la gestión del Impuesto con las que la Agencia Tributaria pretende facilitar la confección y presentación de las declaraciones correspondientes.

Como consideraciones previas señalaremos el hecho de que esta declaración se ajusta en cuanto a la normativa vigente a la última reforma fiscal, una más de las sufridas por nuestro sistema tributario y por el conjunto de los contribuyentes. Asimismo, es de resaltar que el IRPF se configura como un tributo que se declara mediante el mecanismo de la autoliquidación, esto es, es el propio contribuyente el que determina la cuantía de los elementos que componen el importe sometido a gravamen por el impuesto e igualmente calcula la suma final a ingresar o a devolver. Cierto es que la complejidad de esta autoliquidación hace aconsejable acudir a alguno de los mecanismos que la propia Administración Tributaria pone a disposición de los contribuyentes (herramientas informáticas, servicios de consulta, cita previa para la elaboración en dependencias de la propia Administración) o bien acudir a un profesional del asesoramiento fiscal. En todo caso la obligación de presentar la autoliquidación es del propio contribuyente y a el se exigirá el cumplimiento de la misma.

Entre los aspectos más relevantes que vamos a afrontar en esta campaña de renta, en nuestra opinión resaltan las siguientes:

Respecto de la obligación de declarar en el caso de percepción de rendimientos del trabajo (sueldos y salarios) el límite se fija en 22.000,00 euros cuando estas rentas se perciben de un solo pagador o de más de uno siempre que lo percibido del segundo y demás pagadores no supere la suma de 1.500,00 euros. Si se supera este límite, el umbral para la obligación de declarar pasa a 12.000,00 euros. No obstante, lo anterior, aun cuando el contribuyente no esté obligado a presentar declaración puede hacerlo si el resultado de la misma resulta a devolver.

Resulta también de interés recordar que desde 1 de enero de 2015 desapareció la exención de 1.500,00 euros para los dividendos. Con lo cual, si durante el ejercicio 2016 percibió rentas de este tipo procedentes de acciones o participaciones en el capital de sociedades, deberá incluirse su importe íntegro en la declaración.

Si es usted propietario de un inmueble alquilado, recuerde que del importe de los ingresos obtenidos por el pago de las rentas de su inquilino podrá deducir hasta el límite de dichos ingresos los intereses satisfechos por el préstamo hipotecario solicitado para la adquisición del inmueble y los gastos de conservación. Sin límite alguno podrá deducir los tributos y tasas abonado por usted (IBI, tasa de recogida de basuras…) además de gastos por seguros de hogar y comunidad de propietarios si los ha satisfecho usted como propietario.

Destaquemos también que existen subvenciones públicas que no está exentas de IRPF tales como las vinculadas a los planes PIVE y las destinadas a la adquisición de viviendas. Estas subvenciones deben declararse e incluirse en la liquidación del IRPF que vamos a presentar en esta campaña.

Una cuestión novedosa sin duda se planteará a aquellos contribuyentes que en su día reclamaron a alguna entidad financiera por las denominadas "cláusulas suelo" y, bien mediante acuerdo con la referida entidad o gracias a un pronunciamiento judicial favorable, obtuvieron el reembolso de cantidades por este concepto en el ejercicio 2016. La percepción de estas cantidades tiene efecto en la declaración de IRPF en los términos que vamos a exponer. Como norma general las cantidades percibidas por este concepto no se integran en la Base Imponible del Impuesto ni el importe de las cantidades reintegradas ni los intereses indemnizatorios. Ahora bien, si el contribuyente aplicó en su día la deducción por adquisición de vivienda debe "devolver" la parte de deducción aplicada y que corresponda a las cantidades devueltas por la entidad financiera.

En este punto, no está de más de recordar que desde el 1 de enero de 2013 la adquisición de vivienda no da lugar a deducción en el IRPF manteniéndose únicamente las generadas por adquisiciones anteriores a dicha fecha.

Hasta aquí una primera aproximación a la Declaración del IRPF del ejercicio 2016. Esperamos que antes del 30 de junio poder hacer alguna aportación más sobre este asunto de esta Tribuna.

Entretanto, que le salga a devolver¡¡¡¡¡¡