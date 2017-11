Una amiga me dijo un día: "quise ser superwoman y ahora me arrepiento". Es un tema de conversación tan común entre las mujeres, que a algunas ya les llega hasta a 'aburrir'. Un 'muermo' de asunto que es de lo más real y cotidiano, esa meta que cada mañana millones de mujeres quieren cumplir: llevarlo toda para adelante, o más lejos si se puede. 'Justificar' lo que décadas atrás consiguieron nuestras abuelas y madres sobre el papel y que ahora, sobre todo la generación de 30 a 45 años, destinatarias de aquellos derechos, nos toca poner en práctica. Lo refleja y relata muy bien en su último libro a través de una serie de personajes la escritora Vanessa Montfort, 'Mujeres que compran flores' (Plaza & Janés), que presentó hace unos días en la ciudad. Obra que va ya por la 15ª edición, por algo será. La barcelonesa asegura que ahora se vive bajo la presión de ser 'la mujer perfecta' para 'demostrar' que nos merecemos aquellos derechos, Y por ser más que buenas en todo, hay quien no se permite ni envejecer, ni conciliarse con una misma.