Consejos vendo y para mí no tengo". Los cofrades son, por regla general, muy dados a recetar medicamentos para los demás. Si una cofradía es de cornetas le recetan una píldora de 'agrupa'; si es de centro, le recomienda irse a un barrio; si es de capa, cola y esparto; si sale de madrugada, que no hace nada en la madrugada; si sale por la tarde y toca campanilleros que se vaya a divertir la madrugada que está muy sosa…

Arreglando la vida de los demás, no reparan en que, ciertamente, le están diciendo a esas cofradías que no hacen bien las cosas, que no tienen conocimientos suficientes, que no ven lo evidente.

Cuando varios de estos coinciden surge una tertulia. Las tertulias pueden ser privadas o públicas. Las primeras son inofensivas ya que sólo afecta a los participantes que, por una parte matan el tiempo y, por otra, lo pierden como bellacos cuando podrían estar edificando el espíritu con las enseñanzas del Padre Brown y, de paso, leer las obras completas de G.K. Chesterton.

Cuando la tertulia es pública ya es otra cosa. Quedan expuestas las vergüenzas. Una tertulia es de eminentes si la conforman los que descuellan entre los que le rodean o los que sobresalen por mérito u otra cualidad. De lo contrario es una reunión de cretinos. Normalmente no son exclusivamente ni de una, ni de otra clase. Pero todos, ora desde la atalaya del conocimiento, ora desde la osadía de la inopia expenden recetas de cofradimicina a diestro y siniestro. No reparan en el daño que pueden provocar los efectos secundarios de todo medicamento.

Para dispensar un fármaco hay que tener unos controles muy rigurosos: las dosis es fundamental, tanto por exceso como por defecto nos puede resultar dañina o inútil; tampoco podrán administrarse con otros medicamentos que entorpezcan sus efectos; ni debe ligarse con alcohol o administrarse en casos de embarazo, lactancia o alergias.

Cuando el doctor es eminente y la dosis prescrita la correcta, la mejoría está garantizada. Cuando el doctor, no es doctor o no es eminente produce una intoxicación medicamentosa. Es fácil de reconocer por signos como: mareo; palpitaciones; náuseas; diarrea o síncope. En estos casos se recomienda el lavado gástrico o el carbono activado y, si la toma fue masiva, provocar vómitos.

Pero el efecto más pernicioso de todos los descritos por la ciencia es la autoingesta, es decir, cuando al médico -ya sea por descuido o porque se le obliga a ello-, prueba de su propia medicina. En estos casos, -de modo inexplicable-, se produce una reacción adversa digna de ser analizada en algún simposio, congreso o tertulia específica. La intoxicación por propia prescripción, que no provoque regurgitación, tan sólo admite un tratamiento eficaz, el laxante.

Pero llegado a esta altura del escrito compruebo estupefacto, que no hago más que recetar pócimas y mejunjes para lo demás y, a fuerza de probarlos, me he terminado intoxicando. Yo también vendo consejos y para mí no tengo. No me queda otra solución que la de buscar un potingue para evacuar el vientre.