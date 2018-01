Sigo sin entender que los políticos jerezanos aprovechen los minutos de gloria que tienen cada mes en el salón de plenos para debatir sobre asuntos de los que no tiene competencia alguna para legislar y, por ende, cambiar. Les confieso que, cuando empezó este mandato, me puse a contar cuántas proposiciones, mociones o preguntas eran de ámbito nacional. Y también he de reconocer que a los pocos meses acabé dejándolo temeroso de aumentar mi ya preocupante nivel de 'frikismo' consistorial. No negaré la importancia de exigir pensiones dignas, una Ley del Autónomo o la reducción del IVA de los productos de higiene femenina, por citar algunas. Pero afirmo que la encendida defensa de este tipo de propuestas que hacen los políticos locales no sirve para nada, salvo para mostrar músculo ideológico y para tratar de descalificar al contrario. Al final, el pleno, el máximo órgano de representación de los jerezanos, se convierte en una mala copia de un debate del Congreso. Ahora que lo pienso; voy a retomar mi contabilidad plenaria.