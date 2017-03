Me contaban ayer una anécdota compartiendo un vinito que me hizo resoplar. Una amiga entró en un bar muy conocido de Rota y pidió un cream. El camarero, con cara extrañada, tomó la comanda y puso por delante un 'baileys', en cuya etiqueta pone 'Irish cream' -crema irlandesa-. Esta amiga le respondió que no era lo que había pedido, porque el 'baileys' además de todo es un licor, no un vino. El camarero la miró extrañada y preguntó al encargado. Le puso por delante un crianza. Al final pidió mi amiga que le sacaran el primer dulce que tuviera a mano. Y yo, qué quieren que les diga, si bien resulta una anécdota, me produce cierta desazón que a 20 minutos de Jerez la hostelería provoque que dejemos de marcar algún gol. Lo ideal sería, y esto ocurre en Jerez, que el propio personal de los locales más visitados por los turistas ofreciese vinos de nuestra denominación. Sé de sobra que el sector bodeguero hace un gran esfuerzo para que estas cosas prácticamente no ocurran. Y ojalá este caso sea, como decía, una anécdota. Se lo merecen los jereces.