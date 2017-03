El Cristo de la Buena Muerte de San Juan de Letrán

Como asiduo lector de cuanto publica Diario de Jerez, con el gran respeto que me merece me he sentido obligado a ofrecer, porque me atañe, algunas puntualizaciones al artículo 'La pasión olvidada' (VII), del admirado don José Manuel Moreno Arana, licenciado en Historia del Arte.

Líbreme Dios que quiera corregirle algo sobre arte, o de los autores de tan venerado Cristo de la Buena Muerte. Y digo venerado, porque siempre en San Juan de Letrán, y no me refiero solamente a los hermanos y hermanas de Jesús Nazareno, sabemos que esta sagrada imagen fue heredada en principio por la Capilla, como bien dice don José Manuel, desde el día 4 de diciembre de 1852 por la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En esa fecha el cardenal de Sevilla don Judas Tadeo José Romo y Gamboa (Sevilla 1847-1855) accede a la petición de esta hermandad de establecerse en San Juan de Letrán.

Volviendo a la historia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en San Juan de Letrán, me siento incapaz de establecer o decir que es el mismo que veneramos en San Juan de Letrán. Sí se tiene referencia de que el día 25 de octubre de 1586, el hermano Juan Pecador entonces, y desde el año 2006 San Juan Grande, encarga al pintor portugués avecindado en Sevilla, Vasco Pereira y al escultor Andrés de Ocampo "un crucifijo puesto en cruz y como del natural", imagen que fue recibida por Juan Pecador el día 16 de septiembre de 1587.

Entiendo importante citar que la historia de San Juan de Letrán y el hermano Juan Pecador estuvo ligada desde el 13 de junio de 1567, fecha en la que los hermanos de Letrán le ofrecen que se haga cargo de la enfermería de dicha capilla.

Cinco años más tarde, el 11 de mayo de 1572 pide a la hermandad de Letrán que le ceda el camposanto construir su futuro Hospital de la Candelaria. Éste tuvo una entrada a la capilla de Letrán, por donde el hermano Juan continuamente iba a rezar. Justo en el suelo del altar de esta capilla, a finales de 1578 sería enterrada doña Juana Román, su madre, y sus restos permanecen allí desde entonces.

El día 3 de junio del año 1600 muere contagiado de peste el hermano Juan Pecador abrazado al Crucificado que él había encargado. Juan quiso ser enterrado junto a su madre a los benditos pies de la imagen que desde esos momentos los devotos llamarían Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

He hecho tan largo introito histórico, porque, excepto cuando en el año 1868 la revolución de la 'Gloriosa' convirtió la Capilla de San Juan de Letrán en cuartel de zapadores y bomberos, la imagen del Cristo de la Buena Muerte estuvo siempre en dicha Capilla de Letrán.

Durante cuatro años, 1868-1872, esta imagen junto a las titulares de la hermandad de Jesús Nazareno sufrieron grandes odiseas para conservarlas. Aunque sus peregrinajes fueron muy peligrosos, siempre tuvieron la custodia de los hermanos de Nuestro Padre Jesús, incluso escondiéndolas en sus domicilios.

Gracias a ellos, todas las imágenes citadas se salvaron de tan salvajes destrucciones.

Para un inexperto, simple aficionado al arte como yo, sería una gran osadía querer corregir a tan experto y admirado licenciado en Arte como es don José Manuel Moreno Arana. Pero he creído oportuno ofrecer esta cronología, vivida en los últimos setenta años, como miembro activo de tan querida y tradicional hermandad jerezana, porque creo que queda meridianamente claro que esta imagen del Cristo de la Buena Muerte, excepto los cuatros años citados anteriormente, siempre estuvo en San Juan de Letrán.

Sin embargo, estimado don José Manuel, discrepo en cuanto decir que la imagen del Cristo de la Buena Muerte pasa muy inadvertida, y que luce poco en su inapropiada ubicación, bajo y sin la perspectiva suficiente para contemplarla como se merece. En un triste y oscuro rincón su misteriosa sonrisa (¿) se desvanece.

Es evidente que estos últimos párrafos se puedan deber a que don José Manuel lo escribiese como el experto en arte que sin duda es, y no frecuente mucho San Juan de Letrán, como el que suscribe, que vive diariamente cómo son muchísimos los fieles convocados por las grandes devociones que les despiertan tan venerada imagen de Cristo crucificado.

Él es quien pone luz en los corazones, iluminando nuestra fe y llevándonos al convencimiento en su dulce y mortecina mirada, esa que conforta a cuantos tenemos en aquel columbario a nuestros seres queridos.

Quizás por eso entendamos que priva más en nosotros la gran espiritualidad que provoca en sus muchísimos devotos, que su gran belleza artística. Sin duda, para disfrutar del mejor arte están lugares como el Museo del Prado o el Louvre.

Con mi reiterada admiración y respeto, le saludo atentamente.