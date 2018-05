En este punto exacto se encuentra España en estos momentos: en un cruce de caminos. El PP debe pagar por la corrupción, como en su momento lo hizo el PSOE por el 'caso Filesa' o, presumiblemente, lo hará por el 'caso ERE' a menos que la red clientelar no le falle (algo que ya se da por hecho). La moción de censura al Gobierno era obligada. Si algo necesita la democracia siempre es higiene. El único problema es que la fregona, cuando de limpiar un país se trata, es demasiado grande como para que la coja una sola persona. Es por ello que hay que buscar compañeros fuertes dispuestos a limpiar el piso sin destrozarlo. Ya se sabe que una fregona en manos malintencionadas puede desde abrir crismas a manchar paredes recién pintadas. Y a estas alturas no es plan. Dicho queda que hay que fregar, pero con respeto a las estancias comunes, no vaya a ser que en la cocina , al final, se nos instalen unos 'okupas' y los del cuartito de estar digan que no pagan la hipoteca ni nada porque son independientes.