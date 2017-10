En el PP no hay duda. La candidata a recuperar la Alcaldía jerezana en 2019 será María José García-Pelayo, aunque nadie se atreva a confirmarlo públicamente. El primer paso se dará en cuestión de semanas cuando revalide su puesto como presidenta local de la formación, un cónclave que aún no tiene fecha ya que el partido ya tiene bastantes problemas con el conflicto soberanista catalán. Mientras, su designación como 'alcaldable' tendrá que esperar hasta principios de 2018 por decisión de la cúpula nacional, que ha ordenado retrasar las designaciones, con queja oficiosa de Juanma Moreno, por cierto. Ya lo dijo Pelayo entre líneas hace aproximadamente un mes en una entrevista concedida a este periódico. "Jerez es lo primero", todo un aviso a navegantes. El PP tiene el trabajo hecho desde hace tiempo y ya solo espera cumplir con los plazos orgánicos. Mientras, Pelayo vive en sus particulares cuarteles de invierno del Congreso a la espera de la designación pública, aunque en su agenda no falten las 'tournée' por asociaciones y eventos locales.