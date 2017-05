Dar un respiro

He tenido ocasión de asistir a varias asambleas en donde se abordó aspectos de la Ley 39/2006 sobre la dependencia. Esta ley fue aprobada con las reivindicaciones de los sindicatos, pues era la cuarta pata del Estado del Bienestar, y se preveía que fuera una fuente de creación de empleo. Actualmente se da la circunstancia que los recortes en sanidad y servicios sociales repercuten muy directamente sobre personas dependientes y familiares cuidadores. Cada día son más los casos de personas que tienen concedida la ayuda y mueren antes de disfrutarla. En Jerez viven mas de 30.000 personas que tienen más de 65 años. Muchas de estas personas necesitan de cuidadores. Hay un programa de ayuda a los cuidadores familiares para que a su vez no sean dependientes. Existen en todos los ayuntamientos, pero el problema es que no llegan las asignaciones de la Junta y a ésta del Gobierno central. Una Ley del 2006 recibida con mucha esperanza y que se está quedando en papel mojado. ¿Quién lo arreglará?