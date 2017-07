Un Jerez amableMúsica DelicatessenJazz FusiónTaller literarioMuseo de arte sacroNoches de BohemiaZoobotánicoExposiciónTíteres en el JardínViernes FlamencoUn verano de MuseoVisitas Teatralizadas

actividades

C UENTA hoy 'El Peri' en su viñeta de la página 7 de la edición de hoy de este periódico que el tráfico del entorno del Minotauro hace Jerez un poco inaguantable. Creo que uno de los grandes retos de un gobierno local es que los servicios prestados diariamente a los ciudadanos funcionen bien, y uno de ellos es el tráfico. Vaya por delante que no creo que se pueda culpar a un ejecutivo concreto de todos los que han pasado por el Consistorio, pero sí entiendo que desde hace años Jerez no tiene lo que se puede llamar 'un proyecto de ciudad'. Y si los ha habido, no han salido bien, por innumerables circunstancias. Bastante han tenido en los últimos 15 años los gobiernos con aminorar el incendio de las cuentas municipales, con una deuda desbocada. Pero creo que todos son culpables de que Jerez a día de hoy no sea una ciudad amable en muchos sentidos, empezando por el tráfico. Y se echa de menos que se termine el anillo de circunvalación de la ciudad. Desde luego, la entrada-salida por la ronda Muleros es desesperante. Y quizás con el poco presupuesto que hay, se podría mejorar un poco el caos circulatorio.