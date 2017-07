Música DelicatessenJazz FusiónTaller literarioZoobotánicoCalendario de feriasExposiciónTíteres en el JardínViernes FlamencoUn verano de MuseoVisitas TeatralizadasJóvenes FlamencosV Concurso de Relatos BrevesTurismo GastronómicoFobia al islam

Patrimonio

LA cantidad de absurdeces que somos capaces de decir los seres humanos a lo largo del día es impresionante. Nuestra actitud en las redes sociales dice mucho de nosotros: los que saben controlarlas muestran lo que quieren y los que no lo hacen se muestran a sí mismos, tal y como son, dejando una cierta sensación en los demás de que el nivel intelectual es muy cortito por estos lares. Es verdad que el grueso del público de las redes está en Facebook, pero no menos cierto que Twitter cuenta con unos usuarios que parecen menos formados. Al menos, es lo que muestran estas redes de sí mismas. Uno de los temas del momento ayer en esta segunda red social, la 'islamofobia', mostraba que a algunos usuarios la manta les da para taparse los pies pero no los hombros. Si bien es cierto que existe un recelo a todo lo que suene a musulman, los que defienden la existencia deberían conocer un poco más el islamismo para no dar armas al enemigo. Igual al revés. Si la libertad de culto debería ser algo normal para el ser humano, antes las religiones deberían aprender a respetar la libertad individual.