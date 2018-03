En estos días se están revisando las pautas de uso de una marca registrada "Flamenco de Jerez" comparable, según el propio texto, a "una denominación de origen". Como si el arte pudiera ser reglamentado de manera tan gratuita.

Es cuanto le faltaba a Jerez para despertar más animadversión por su conducta tantas veces supremacista en el mundo de lo jondo. Que Jerez es un epicentro sustancial del flamenco nadie lo pone en duda. Pero no es menos cierto que lo es por quedar expuesto a muchas influencias de sus alrededores. De ahí los cruciales intercambios en los repertorios. ¿Acaso la siguiriya de Jerez no está impregnada en alto grado por la siguiriya gaditana de El Viejo de la Isla? ¿No bebieron Don Antonio Chacón y Manuel Torre de Enrique El Mellizo?¿Y el Gloria y Cepero no se basaron en Huelva para sus fandangos?... A ciento de mestizajes estilíticos.

La certificación que pretende dictar que "unos artistas llevan el cante, el toque y el baile de Jerez como denominación de origen" como criterio diferenciador podría ser un dislate. Y más ahora que la ciudad da y "recibe" abriendo sus brazos al mundo. ¿Quién pondrá los criterios para que estos intérpretes "sí" y aquellos "no" estén bajo el amparo de la D.O? ¿Y si una compañía quiere bailar por alegrías de Cádiz o por soléa de Triana les estará permitido por el futuro Consejo Regulador del "Flamenco de Jerez" a modo de un sanedrín autoritas in pectore? ¿Veremos algún día un código de barras en una bata de cola que certifique que tal artista hace el "genuino" flamenco de Jerez?... Lo mismo tenemos suerte y se queda en algo "simbólico". Ya saben... La nuestra fue siempre una ciudad universal y su Festival de Jerez es la mejor credencial de un arte al que nadie puede poner fronteras pese a sus acentos y matices propios. Es oportuno recordar al maestro Forges ahora que alardeamos del arte flamenco como patrimonio universal: "es mucho más lo que nos une que aquello que nos separa" o como dijo Paco Toronjo: "estos fandangos se los dedico a los sentimientos de la Humanidad".