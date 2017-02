Descuajeringar

A veces una palabra se mete en la cabeza y no deja de dar vueltas y aparece en los momentos mas inesperados. ¿Qué me quiere decir esa palabra, hasta llegar a dudar de su existencia como tal? Después de haber pasado por tantas divisiones sindicales, políticas y religiosas, creí que había llegado a la placidez de cierta experiencia acumulada. Deseando que las desigualdades insalvables sean superadas en una sociedad justa, solidaria, misericorde, del triunfo de los mejores en el servicio a la ciudadanía, me he encontrado con una izquierda partidista , desvencijada, desunida, desconcertante, destartalada, descuajeringada en definitiva. Teniendo claro, todas ellas, los fines solidarios e igualitarios, se embrollan en discusiones de procedimiento para transformar la realidad social: PSOE, destrozado. Podemos, cainista. IU en la mínima expresión y desunida. No se levanten de la mesa de negociación hasta llegar a un acuerdo. Mientras, el IBEX 35 se frota las manos.