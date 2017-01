Albricias! ¡ Aleluya! Así empezaba mi artículo anterior. Ella, 15 años, flor de la vida, no entendía ni una cosa ni otra. Le digo que aleluya es alegría y que albricias es expresión de júbilo. Por simplificar le explico, que la primera es vocablo de la Biblia y la otra del Quijote. Mas la consuelo... yo tampoco sé que es tablet ni beek squad y mucho menos instagram o twitter. Son cosas de la vida ¡tesoro! tú eres experta en la terminología nueva y mi menda en vocablos manidos de mis lecturas y sapiencias. Y por más que me intereso, no consigo ponerme al día, pues aunque ya me manejo en el whatsapp y en el cara/libro (face book), aún no consigo teclear el móvil con la pericia que tú tienes escribiendo con los dedos pulgares a una velocidad de vértigo, teniendo que hacerlo yo y equivocándome cada tres por cuatro, con el índice.

Dialogamos. ¿Por qué ella una cosa y yo otra? No entiendo que se lleve horas con el móvil. ¿Qué dices hija?¿Cómo puedes aguantar tanto tiempo con él?. Y responde: Pues nos decimos ¿Qué te vas a poner hoy?, ¿En dónde quedamos?, vídeos, fotos, cosas que me han pasado, qué sé yo.... Y a su vez me replica: ¿Y tú por qué te levantas tan temprano? ¿Y por qué llegas al tren una hora antes? ¿ Por qué pitas con el coche cuando llegas?

Y los dos hablamos castellano y nos une los genes y el amor. Y entonces pienso y por elevación tanto a nivel familiar como al general, se trataría de cómo compaginar la diferencia de generaciones, cómo ponernos de acuerdo. A nivel familiar, a qué hora vas a volver por la noche, que en mis tiempos era a las nueve y ahora pide a las cuatro de la madrugada. Y a nivel general, por poner un ejemplo.. .cuando dicen que esta Constitución no es la suya, que no la votaron... Debe haber valores y sapiencias comunes, sin traumas, aunque la cosecha de este año no sea la del año pasado, que los tiempos cambian, pero también que la mañana y la tarde se pueden poner de acuerdo.

P/D . Lo último. Se ha sacado un reloj y mirándolo de cerca habla con un tal Ciriaco, que llaman amistosamente Ciri, que lo sabe todo, a quien se pregunta y contesta hasta qué tiempo va a hacer mañana. Esto no estaba, ni por asomo, ni en la Biblia ni el Quijote.