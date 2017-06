Dies Irae. Día de la ira

Perdona a tu pueblo Señor, no estés eternamente enojado…" He oído esta canción eclesial a una banda cofradiera que la tocaba detrás de un paso. Es terrible por dos cuestiones: Una porque muestra un dios enojado, enfadado, resentido y porque la salvación la presenta colectiva, libre de responsabilidad personal. Esta canción fue prohibida. El himno "Dies irae…" compuesto en el siglo XIII, se anticipó a la canción y muestra de nuevo un dios vengativo, terrorífico, colérico. "¿A qué protector rogaré, cuando apenas el justo esté seguro…?" Comprendo que muchos de mis amigos educados en su juventud en esas imágenes de dios, hayan abandonado creencias crueles y reivindiquen un mundo mas amigable y de responsabilidad individual pero no individualista. Lejos las cofradías del Dios Amor. Aconsejo oír el Réquiem de Verdi que es la expresión de lo terrible. Recuerdo al sochantre en Santa Ana, hace muchos años, que cantaba en las misas de difuntos. Su voz grave y fuerte nos daba un poco de miedo.