Divino femenino

Vivimos irremediables vientos de cambio. Sentimos que lo que fue, ya no tiene sentido. Durante eras hemos combatido, matado, depredado, derrotado, conquistado, sometido, dominado, aniquilado, destruido, expulsado... Claramente, modo obsoleto de entender la realidad.

Estamos en otro momento de la historia de la humanidad, esos patrones ya no nos pertenecen y necesitamos otra guía. Ejemplo de ello son las nuevas tendencias de gestión. Ya no se buscan jefes, ya no se manda, se lidera y se hace con el ejemplo; ya no hay una única voz unilateral, se dialoga, se consensúa y se trabaja en equipo bajo objetivos comunes.

La humanidad pide a gritos una versión más flexible y orgánica, y podría ser a través del arquetipo femenino. Encontrar esa DEMÉTER, esa energía que nos cuide como esa madre que nos consuela y que mima nuestro corazón y nuestra alma; encontrar la energía poderosa y la fuerza inquebrantable de HERA como ya nos demostraron a lo largo de la Historia esas grandes heroínas como Juana de Arco o Catalina la Grande; la sabiduría y el conocimiento de ATENEA que nos trae la sensibilidad hacia las artes y la música; el deseo de estar en contacto con la naturaleza y la necesidad de respetar inquebrantablemente a los animales y al medio ambiente de ARTEMISA; el reencuentro con lo más insondable de nuestro ser, la sanación interior y la transformación profunda de PERSEFONE; esa necesidad de crear un espacio sagrado, un hogar donde sentirnos protegidos junto a nuestros seres más queridos de HESTIA; y la delicadeza, sensualidad y el amor que nos proyecta AFRODITA.

Esta poderosa conjunción arquetípica nos daría la clave para un nuevo paso en nuestra evolución, pero es nuestra responsabilidad invocar a todas esas diosas para cambiar las cosas, el mundo y la Historia.