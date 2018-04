Doble castigo a la Manada

Una vez conocida la sentencia que condena por abusos sexuales a los animales esos, España entera se ha indignado. Lo mires por donde lo mires el acto que cometieron no tiene nombre. Cuesta mucho digerir que en el siglo XXI, como aquellos cavernícolas que apenas andaban derechos, todavía se salga de cacería pero en este caso de personas y con el más básico y ruín de los instintos como objetivo principal. Afectados parece ser por sustancias que alteran la personalidad según dicen pero que destacan y hacen florecer lo que cada uno lleva dentro.

Estos individuos lo que llevaban dentro era miseria, la más pura de las más indignas miserias. A los que tenemos hijos, hijas, nos llega directamente el peligro de que puedan ser interceptados por estas manadas de perros sueltos. La misma sentencia ha generado un rechazo y alarma social que está obligando a revisar los conceptos y aspectos legislativos sobre esta materia porque la respuesta de la ciudadanía ha sido alarmante cuando ha conocido la sentencia.

Es cierto que la Justicia debe analizar, juzgar cada caso en concreto según los hechos ocurridos y las personas que participan en esos actos, en ese en concreto, y no debe generalizar con eso de "café para todos". La Justicia es muy seria y debe conservar y garantizar la correcta aplicación de los derechos de cada individuo. La ciudadanía ha emitido su veredicto y no está alineada con la sentencia judicial. Cabe recurso y ya la Fiscalía ha anunciado que recurrirá y la defensa actuará según le dicte la víctima. Es cierto también que la Justicia no puede condenar por un delito del que no se ha acusado, aunque hay fórmulas contempladas por la ley que pudieran justificarlo o motivarlo.

Sin haber oído la declaración de la víctima, se percibe que la sentencia deja abiertas muchas dudas quizás planteadas por la defensa de los condenados, que ha convencido a algunos jueces o creado dudas razonables que han dado lugar a la controversia. Aún quedan instancias más altas que seguro concretarán más las actuaciones y darán respuesta judicial.

Pero lo que me llama poderosamente la atención y desmonta todo aún más en contra de los animales de la manada es que uno de ellos es un servidor público. Un agente de la autoridad al que se le ha entregado la confianza de la ciudadanía y tanto de uniforme como de paisano tiene el deber de intervenir cuando observe algún ilícito o vea en peligro a una persona que no pueda defenderse aun cuando no pudiera valerse o actuara en contra de sus propios intereses, como parece ser el caso de la chica a la que cazaron y no pudo defenderse. Tú deberías ser condenado por partida doble. Primero por lo que judicialmente sea reprochable y segundo por haber quebrado la confianza que se ha depositado en ti como funcionario público. ¿Por qué no interviniste como estás obligado como agente de la autoridad poniendo a salvo a esa chica? Eres la vergüenza de un cuerpo de seguridad que no merece elementos como tú y vaya usté condió.