Egos, egos y más egos

Un año más, y van no sé cuántos, las peñas de Jerez son incapaces de ponerse de acuerdo para fijar un calendario de actuaciones en el que no se pisen los actos de unos y otros. Llevo preguntándome desde hace tiempo por qué ocurre esto, teniendo en cuenta que organizar un acto así supone una importante inversión. En el fondo de la cuestión siempre está el ego de cada entidad. Que si yo fui la primera, que si yo tengo el ciclo en este mes, que si yo lo había puesto antes....Al final, la vida sigue igual. Para colmo, la Federación Provincial tampoco ayuda, pues en su programación hace coincidir a dos peñas más de la misma ciudad en el mismo día. Magnífico.

La descoordinación entre entidades que deben trabajar por un mismo fin es cada vez mayor y su diálogo es nulo, por no hablar de las propias instituciones que deberían poner algo más de interés en que este tipo de cosas no sucedan. Si desde la delegación territorial de Cultura se van a destinar 9.600 euros para un ciclo de 14 recitales, lo lógico es que se supervise cómo y cuándo se van a estructurar siguiendo una mínima línea en cuanto a distribución. No es de recibo que coincidan actuaciones en una misma ciudad cuando hay posibilidad de que no ocurra. Así no vamos a ningún sitio.