Elegir Presidente en Francia

Son importantes las elecciones a Presidente, o a Presidenta, en Francia. Desde esta provincia, no desde Jerez, las gaditanas se hacían tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones: el ejército de Napoleón. Una vez ganada la guerra en 1814, con la ayuda de la pérfida Albión, los españoles ilustrados tuvieron que huir por la persecución del absolutista rey Fernando VII, que usaba paletón, como en una copla que me enseñaron en el colegio público Isabel la Católica. Hoy se elige presidente francés. El estado envía información de los candidatos que se presentan a la elección. Es la primera vuelta. Son 11 dípticos, realizados en color para cada candidato. Me asombra la movilidad de grupos y agrupamientos personales. Están acostumbrados a pactar en la segunda vuelta, y por tanto la libertad política no depende de las aristocracias partidistas. Yo tengo mi candidato entre la mitad de ellos, que puede ser mujer u hombre, pero dentro de mi idea de lo que necesita EUROPA.