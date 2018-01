Emprenderen agricultura

Paseando por calle Larga se encuentran amigos, conocidos, cuasi enemigos, compañeros de estudio…El comercio local desapareció hace años. Ahora son cadenas comerciales nacionales. El estanco, algunos bares, Jesús, La Moderna... Me encuentro con un joven ingeniero superior agrónomo. Entablamos conversación sobre los emprendimientos que hace poco tiempo comenzó. Los frutales están sembrados, las primeras botellas de vino en su sitio. Con la producción de frutas tiene planeado venderlas en fresco y a las conserveras. Ve posibilidades de la creación y venta de zumos naturales. Ya existe una central de compra para productores de agricultura ecológica. Sobre las ayudas de las diversas administraciones, afirma que mejor que no intervengan, porque sólo para interpretar las normas y papeleos necesita una persona dedicada a ello. Este joven ingeniero ve muchas posibilidades en la innovación agrícola, y no en las subvenciones de la Unión Europea que reciben los grandes terratenientes. Jerez necesita personas así.