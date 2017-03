Las redes dan de comer, pero también matan. Las redes pueden (y deben ser) selectivas, es decir, que permitan que el pez pequeño que no se desee pescar pueda escapar. Las redes, y es algo en lo que todos estamos de acuerdo, atrapan. Y así, enredados, andamos en este inicio del siglo XXI, unos años en los que la libertad se ha perdido por completo por mucho que nos creamos más libres. Tenga usted la absoluta seguridad que el noble arte de quitarse de en medio -también conocido como irse a por tabaco- se ha perdido. Usted se ha convertido en un pez, pero para su desgracia en uno que no puede escapar de la pecera, aunque ésta sea tan grande como el mismísimo mundo. Decía el narco Pablo Escobar que llevar un móvil era lo mismo que portar un policía en el bolsillo del pantalón. Y no le faltaba razón. Ahora llega la CIA y resulta que nos espía a todos gracias a esos artilugios inteligentes que, de forma indefectible, nos convierten en tontos.