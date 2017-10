Cuando el curso escolar entra por la puerta, volvemos a equilibrar nuestras vidas y de nuevo gana pulso lo cotidiano. Nos preparamos para afrontar un nuevo tramo del año, recolocando todos los ingredientes que harán posible que la receta de nuestras necesidades y satisfacciones salga en su punto de cocción.

Nunca tuve tan cerca el prodigioso inicio de curso.

Lo viví como alumna, sacando punta a los lápices del año anterior, forrando libros, deseosa de que la maestra nos mostrara las fotos de su verano en aquellos lugares tan diferentes al nuestro. Lo he vivido como madre, acompañando a mis hijas en ese primer día en que no sabías si podrían sobrevivir al aula compartida donde no eran las únicas protagonistas. La secundaria suponía la vuelta a las restricciones horarias, una graduación de la vista y estar atentos al primer trimestre. Septiembre siempre ha olido a nuevo, pues aunque es cierto que había que reutilizar algunos materiales y la economía doméstica imponía el reciclado, algo a estrenar siempre había: la caja de rotuladores, las plastilinas, la agenda, un estuche, luego una mochila muy deseada, la camiseta que despertaría envidias o incluso un nuevo corte de pelo. El último de los planos que componen esta perspectiva lo vivo como delegada de Educación en la provincia de Cádiz.

Casi quince mil docentes componen la plantilla que atenderá cada centro educativo. Casi quince mil profesionales vuelven a planificar sus clases para enseñar a leer, a contar, a medir, comparar, descifrar, intuir, razonar, compartir, a multiplicar, a formular, exponer, dibujar, intervenir, negociar, memorizar, deducir o agradecer.

Más de ciento cincuenta mil familias están atentas al inicio de las clases, a la asignación de una plaza de comedor, al itinerario que recorrerán sus niños o niñas para llegar cada día al cole, a una beca, a la recogida de los libros, a los horarios para poder conciliar, a la atención personalizada en casos de necesidad o a elección de una profesión que marcará la vida futura.

Alrededor de doscientos cuarenta y cinco mil alumnos y alumnas de esta provincia componen nuestro objetivo: proporcionarles los equipamientos , las infraestructuras, los equipos docentes, el transporte escolar, la comida, la acogida matinal o las empresas en que llevarán a cabo sus prácticas.

El engranaje de cupos, las colocaciones de docentes y de personal no docente, la puesta en marcha de los centros tras el corto verano ( para las obras y los plazos el verano siempre es escaso), la interlocución con cientos de familias para estudiar la casuística que les preocupa y la necesaria norma para garantizar la igualdad de oportunidades hace que este nuevo inicio de curso me resulte prodigioso.

Admiro dos cualidades en los hombres como en las mujeres, la empatía y la cultura del esfuerzo. Con esas dos banderas andamos la comunidad educativa abriendo el otoño una vez más.