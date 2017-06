Érase una vez...

Esto de la Feria del Libro me hace pensar acerca de la especie humana. Es cierto que cada vez hay más lectores, pero la calidad de las lecturas es peor. Vivimos en una sociedad marcada por los 140 caracteres, donde creemos que los titulares son suficientes para estar informados. Bien es cierto que no siempre es culpa del lector, sino de la ajetreada vida que llevamos y el poco tiempo que nos queda para poder pararnos a disfrutar una obra completa. La frase "no me gusta leer" retrata perfectamente la sociedad en la que vivimos. Nos pasamos el día leyendo (apuntes, contratos, en el ordenador...), pero decimos que no nos gusta. Pues leer es pensar. Lo que nos resulta complicado coger un libro, parar un momento y salir de lo normal. Quizás porque tengamos obsesión con el móvil o, en cierto modo, debido a que no podemos evadirnos de una realidad que nos va consumiendo y donde se nos dice que la libertad consiste en no pensar, que es aburrido.