Perdonen las confianzas pero Nuria Espert es un mito viviente y cuando una actriz alcanza lo que ella ha logrado se ha ganado el derecho de que solo su apellido nombre toda su grandeza.

Dice la propia Nuria Espert en sus memorias ('De aire y fuego', en editorial Aguilar, escritas por el excelente Marcos Ordóñez, se las recomiendo), que lo que sus incondicionales (y sus detractores) llaman "su personalidad" son sus excesos, esos que aparecen cuando no consigue llegar a la verdad teatral.

Yo he tenido la suerte de asistir, maravillada, a eso que ella persigue incesante como todas las grandes, de verla temblar, seducirme y dejarme boquiabierta. La última vez fue en 'La violación de Lucrecia', en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Era domingo, yo estaba cansada y no esperaba la conmoción que iba a sentir. Todavía la recuerdo agradecida. Nuria fue violador y violada, fue hombre y fue mujer, me hizo sentir cada emoción, cada impulso de los personajes que interpretaba. Pasaba de uno a otro en un monólogo asombroso que, todavía hoy, recuerdo con admiración.

La espero anhelante este viernes con 'Incendios', de Wajdi Mouawad. Me parece un lujo que una señora de 81 años todavía tenga la capacidad de arriesgar, de ponerse en peligro, como ella misma dice (qué pocos modelos de vejez fecunda tenemos las mujeres). La admiro por ello y por ser un ejemplo y un faro para tantas. Pero además, ella elige -porque puede- un texto que pasará a la historia como uno de los mejores textos teatrales de este nuevo siglo.

Es el texto teatral que más me ha impactado en los últimos años. Me parece el mejor alegato antibelicista que he visto en el teatro. Pero hay algo más en ese texto, algo profundo, algo revolucionario, algo que tiene que ver con la esencia del ser humano y con el trasfondo de las religiones: el perdón.

La crítica dice que Wajdi Mouawad reinventa la tragedia, que revive 'Edipo Rey' con otra letra y otra situación. Será verdad, yo solo sé que todo el público acabó de pie, llorando en una gran catarsis y aplaudiendo sin cesar.

El texto -para mí una mezcla de novela negra, road movie y tragedia contemporánea- está más de actualidad que nunca. Y tenemos la suerte de que Nuria Espert encabece un elenco formado, entre otros, por el sólido Ramón Barea y por las estupendas Laia Marull o Lucía Barrado, dirigidos por Mario Gas. Es una oportunidad única pues, como ellos mismos dicen y tantas veces olvidamos: "Ahora que estamos juntos, todo va mejor".