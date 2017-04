El próximo miércoles arrancará una nueva edición de la Feria de las Ciencias en la calle de Jerez, un proyecto cada vez más consolidado. Su proyección ya no sólo se ciñe a la ciudad, sino que ha conseguido captar la atención y el interés de muchos centros de la provincia. Un dato lo dice todo. Si en la primera edición sólo participaron 17 centros, en la próxima, que comienza esta semana, habrá nada menos que 48, diez de ellos de distintas localidades gaditanas. En esta particular cruzada educativa hay que destacar, por encima de todo, al trabajo que ha desarrollado el Centro de Profesorado de Jerez, que ha creído firmemente en el proyecto desde el primer día. Su incansable equipo de trabajo no deja ni un sólo detalle al azar y ha conseguido que este evento sea cada vez más respetado por la comunidad educativa. Con la inclusión por fin este año de Diputación, que mucho ha tardado, sólo falta que sea la empresa privada (algunas entidades sí apoyan desde hace unos años) la que se una a esta labor educativa de enorme calidad.