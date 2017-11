Fiesta navideña en el Palacio Pemartín

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF) ha sido un adelantado en lo concerniente al anuncio de la Navidad, y ha puesto a disposición de jerezanos y visitantes una exposición a través de la cual se nos ofrece un excepcional recorrido discográfico por la ya larga historia del villancico flamenco. Por una razón personal, la muestra me ha emocionado cuando ante uno de los expositores que Joaquín Carrera ha preparado -como toda la muestra-, con el cariño y el mimo que pone en cuantos montajes son de su responsabilidad, me encuentro ante el material discográfico que, iniciado por la entonces Caja de Ahorros de Jerez con la Cátedra de Flamencología en los comienzos de los años ochenta del siglo pasado bajo el título genérico 'Así canta nuestra tierra en Navidad', me vinieron a la memoria aquellas presentaciones que llevé a cabo en el Centro Cultural de la Plaza de las Marinas, como así mismo en El Puerto o en Cádiz, con un Parrilla de Jerez pletórico y un coro tan entregado con una Tomasa 'La Macanita' en tantas ocasiones como un Tomás Torre 'Torrito', un Fernando Torre, una Ana Parrilla, una Mercedes Fernández, un Gregorio Fernández como zambombero mayor del reino nochebueno y, en ocasiones, como invitados especiales tanto para la grabación y posteriormente para la actuación del coro de la Caja, José Vargas 'El Mono', Cayetano Fernández 'Nano de Jerez', Curro de la Morena, Manuel Sordera y otros valiosos elementos. Allí están los disco:, elepés y cedés -una treintena-, mirándonos para que no nos olvidemos de que, gracias a esa impagable colección, las zambombas que hoy se prodigan en Jerez, su resurgir -nunca dejaron de celebrarse del todo; ahí están las que, en vísperas navideñas solían poner en pie en Pozo Olivar, la Cruz Vieja, etc.- tienen mucho que agradecerle a esa colección, a sus inductores, protagonistas y patrocinadores. Claro que no todo se centra en dicha colección -con ser tan importante- ya que, voces de un anteayer -Manuel Vallejo, Pastora Pavón 'Niña de los Peines', 'Niño Gloria', Manolo Caracol, etc.- y un ayer no muy lejano nos retrotraen en el tiempo para el regusto del recuerdo en lo netamente flamenco y en lo aflamencado: ahí están La Paquera, Fosforito. Antonio Mairena, Mariana Cornejo, Lola Flores, Rocío Jurado, Manolo Escobar, Marifé de Triana, el que fuera popular grupo Los Panderetos (tan vinculado a dos grandes poetas arcenses: Julio Mariscal y Antonio Murciano), aires de Sevilla, de Cádiz, de Jerez… en una muestra discográfica cuantitativa y cualitativamente importante hasta configurar una entrañable exposición discográfica en la que así mismo destacan algunos de los textos firmados por destacadas personalidades y que en su momento sirvieron de prólogo para ejemplares de 'Así canta nuestra tierra en Navidad', que al tiempo resaltan en los muros de la sala expositiva. A lo mucho expuesto hay que sumar las proyecciones que se ofrecen en la antesala de la muestra y que, confortablemente sentados, podemos disfrutar. Definitivamente 'Navidades Flamencas' es una panorámica discográfica tan amplia, tan exquisitamente estructurada que una visita a la misma puede resultar para muchos -yo entre cuantos acudan-, un gratificante regalo para el descubrimiento o el reencuentro con nombres y voces femeninas y masculinas que han venido cantando a la Navidad a lo largo de un centenar de años.

La muestra en cuestión, para la que así mismo se ha elegido un motivo anunciador debido a la creación del que fue un gran cartelista y pintor jerezano, el recordado Manuel Muñoz Cebrián, puede visitarse y disfrutarse de manera gratuita de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en el magnífico marco del Palacio Pemartín, plaza San Juan, 1, hasta el 5 de enero de 2018. No dejen pasar la ocasión de visitarla.