Fin de exámenes

En estos días muchos jóvenes encuentran realizando la temida selectividad o 'Pevau', que causa estragos mentales a más de uno. Si alguno de estos estudiantes lee estas líneas, seguramente lo haga tras la última prueba de este tercer día, por lo que me voy a ahorrar consejos para afrontar esta prueba. Mejor centrarse en lo que viene ahora. Es probable que la mayoría viva ahora su último verano de verdadera tranquilidad, porque seguramente ahora comiencen con su ciclo universitario y ahí, amigo, es un no parar. No siempre se tienen 18 años para disfrutarlos. Os lo hayáis ganado o no, aprovechad los últimos coletazos del consentimiento que se tiene con los adolescentes, porque comienza una nueva etapa. Ahora hay que pensar en las lentejas. Que no os asusten, pero estáis rompiendo el cascarón y las decisiones que toméis en los próximos días (elegir un oficio) serán, probablemente, para toda la vida. Mucha suerte, que en esta sociedad tan inestable, la vais, probablemente, a necesitar.