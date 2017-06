'Flamenco & Sherry Experience' de Jerez se gana una estrella Michelin

Quién nos iba a decir que cinco años después de su alumbramiento el concepto de nuestra 'Flamenco & Sherry Experience' fuera adoptado con tanta fidelidad por la respetada estrella Michelin, Josep 'Pitu' Roca, y avalada por la prestigiosa Copa Jerez del Consejo Regulador de los vinos de Jerez. Estamos muy felices por ello -gracias Juan María por el título-.

Que conste como cuestión preliminar que en las relaciones establecidas entre el vino de Jerez y el flamenco nadie ha inventado nada. Y nosotros mucho menos, faltaría más. Pues son dos culturas que caminan de la mano desde tiempo inmemorial. Una cuestión que no fue óbice para que, a través del proyecto 'Flamenco & Sherry Experience', pusiéramos algunos nombres a lo ya existente y tendiéramos unos puentes sensoriales entre determinados jereces y determinados estilos o palos del flamenco según las cualidades organolépticas de unos y de compás de otros.

Tras varios años de estudio e investigación nació esta interactuación que invita a 'escuchar' los vinos y degustarlos en clave flamenca. Así gracias a la magia del sur un amontillado se convertía en una bulería para escuchar y un palo cortado en una siguiriya -con todos los respetos, tome nota estimado Josep...-.

'Flamenco & Sherry Experience' debutó en Amsterdam de la mano de González Byass y hasta que quiso conquistó importantes plazas europeas y españolas.

Nos llena por tanto de inmensa satisfacción comprobar como una personalidad como el sumiller y estrella Michelin Josep 'Pitu' Roca ha concedido al concepto de Flamenco & Sherry Experience un reconocimiento tan mayúsculo.

Y todo auspiciado por nuestro Consejo Regulador tan acostumbrado a bendecir todo cuanto viene de fuera y tan arracimado a la élite gastronómica. Ese Consejo con un discurso tan eufónico como huero que en su defensa del jerez permite que se vendan botellas de nuestro vinos a 1 euro en los supermercados. Que endurece los pliegos de condiciones a las bodegas para embotellar pero que permite que en cualquier bar de la ciudad te pongan 'jerez' en una botella azul de Solán de Cabra y pongan en su puerta un certificado del Consejo o que mira hacia otro lado cuando tras la noche en la Feria del Caballo hay cientos y cientos de cajas de fino de Montilla Moriles en los alrededores del Parque González Hontoria que han podido servir para 'rellenar' medias de Tío Pepe para los rebujitos. ¿Qué haríamos sin nuestro Consejo?

De momento darle las gracias por dar sitio a nuestra idea aún en las manos de Josep 'Pitu' Roca a quien admiramos. Y ya puestos... dado que se hace llamar Josep y no José y que su prestigioso restaurante en lugar de Casa se llama El Celler de Can Roca le sugiero amablemente: ¿Por qué no prueba con un maridaje entre la sardana y el cava?...

Tal vez su reconocido y aceptado prestigio como sumiller y jefe de sala a nivel internacional gane también un poco en originalidad. Gracias.

Dedicado a los maestros hacedores Manolo Lozano y Antonio Flores.