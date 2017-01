Los jerezanos solemos hablar mucho de nuestro frío. Lo ensalzamos, lo colocamos en una categoría mayúscula de gelidez y decimos de él que, aunque no se caracterice por sus bajas temperaturas, es tan húmedo que se cuela por las rendijas de la ropa y del alma dejándote helado. Y es verdad. Esa frase tan manida de "en Castilla te abrigas bien y no pasas frío" me causa a cada año que pasa una especie de mezcolanza en la que risa y condescendencia se mezclan a partes iguales. Este frío tan nuestro, ese del que nos quejamos a diario durante todo el invierno pese a que, en el ideario colectivo, "aquí hace frío dos días al año", es molesto pero ni mucho menos mortal. Hace unos días pude experimentar los ocho bajo cero en la Segovia natal de mi esposa y puedo asegurarles que el frío... duele. Y lo hace de una forma brutal. Aquí, digamos lo que digamos, la baja temperatura es una mala compañera. Más arriba se transforma en un enemigo mortal. Hagamos una cosa: abrigémosnos porque eso de los dos días de frío es una tontería que nos pasa una dura factura.