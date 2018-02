Una idea llena de arte. Así podríamos definir la nueva fundación que toma el relevo en el cuerpo y la mente de la extinta Fundación Villamarta. Atrás queda Villamarta como persona jurídica con un bonito historial pero que no ha podido sobrellevar la carga financiera por motivos que todos conocemos y nadie sabe. Fundarte es ese corazón que llega a un cuerpo que se asfixiaba y no por falta de ideas ni capacidad si no porque ese "corazón" de las fianzas no aguantaba más y antes de que falleciera pues se le ha hecho un trasplante de corazón. Ahora esperamos que el cuerpo se adapte al nuevo órgano y ese nuevo órgano tolere el nuevo cuerpo.

La buena noticia es que hablamos de continuidad para el principal escenario de Jerez donde disfrutamos de bonitos y grandes espectáculos en todas sus disciplinas no solo en lo flamenco que a veces parece el único.

Fundarte permite mirar hacia el futuro de la ciudad y su gestión cultural, no solo en el teatro sino en toda la oferta, y dotar de recursos de toda índole la limitada capacidad que ya adolecía la anterior fundación. Además hablamos de puestos de trabajo que se han salvado y que me atrevo a adivinar la nueva fundación se ha subrogado en materia laboral fiscal y económica en todas las posiciones anteriores. Lo que es lo mismo : sucesión de facto que se llama en términos legales tributarios y en seguridad social. Todo lo anterior perfectamente articulado por los profesionales que habrán tenido en cuenta y estudiado toda esta absorción que ha realizado Fundarte sobre Villamarta como mejor o única solución para mirar hacia delante. Espero que sea eso una firme y comprometida mirada hacia delante y nunca una huida hacia delante. La segunda opción solo serviría para ganar tiempo. Así que espero y deseo que los profesionales y políticos hayan puesto bien las bases jurídicas y económicas para que esta nueva y deseada fundación sea capaz de absorber de forma operativa todo el plan de futuro diseñado por el Ayuntamiento y su área de Cultura. Esperemos también que muy pronto se pongan al día con todas las obligaciones de pago heredadas de forma consentida por Villamarta. Que así sea por el bien de Jerez y su cultura y vaya usté condió.