Galveias, condado de Yoknapa Tawpha

Creo que pasé por Galveias en el verano de 2007, aunque no puedo asegurarlo. De todas formas, sí estuve en pueblos que se le parecen mucho, con esa luz gris, pesada y prestidigitadora, que hace de Portugal no ya un lugar único, sino un lugar literario. Eran lugares orgullosos de su ruralidad, de la identidad de lo colectivo. Vi también casas abandonadas por el éxodo y perros que ladraban a la soledad, columpios vacíos movidos por el viento y bancos de piedra gastada que habían visto lluvias que nosotros no podemos ni imaginar, y olores de guisos y canciones que se olvidarán cuando todos aquellos lugares mágicos formen parte de un algo remoto y casi irreal.

Creo que pasé por Galveias porque José Luís Peixoto (Galveias, Ponte de Sor, 1974), me ha transportado con su novela a esos pueblos evocadores donde también suceden cosas de madrugada. ¿El título? 'Galveias', claro, editada por Ramdon House.

La excusa para entrar en el universo de Galveias, es el estruendo que una noche de enero se oye en los campos del doctor Matta Figueiras, al que le sigue una lluvia pertinaz e inacabable y un olor a azufre intenso que se extiende por todos los rincones. Como digo, esa es la excusa, el pretexto para conocer la vida de sus habitantes, sus secretos, las estancias tras las puertas, lo que se esconde o se intenta.

Los hermanos Cordato y su disputa antigua de la que ya ninguno parece acordarse, la vida secreta y extranjera que el cartero Joaquim Janeiro esconde a sus vecinos, los CabeÇa, Miau, o la bella brasileña Isabella. Pero también el olor del pan recién horneado por las trabajadoras del burdel, el sonido de una moto rasgando la noche y la lluvia y el aire azufrado, un disparo accidental (¿?) y, por encima de esa individualidad de personajes, el protagonista es Galveias como frontera de una realidad que ocurre en sus calles, dentro de sus límites más íntimos y mágicos.

José Luís Peixoto es un escritor grande, de fuste, un narrador extraordinario y dotado de una plenitud literaria que atrapará a quien lo lea.