La ELECCIÓN acerca de a qué destinamos el escaso tiempo libre es cuestión de Estado. Una mala elección puede perseguirte durante días, semanas, recordándote por qué fuiste tan tremendamente imbécil de perder casi cuatro horas de tu vida en un bodrio. Eso fue lo que me aconteció el sábado por la noche con la gala de los Goya. No sé quiénes fueron más 'giligoyas', si los presentadores (¡vuelve Rovira!), los actorizados políticos o, simplemente, quien suscribe estas líneas por no cambiar de canal. Sí, lo sé. La culpa es mía. Horas perdidas en una bacanal política que, como todos sabemos, callará en cuanto el color del Gobierno sea el que el 'actoreo' desea. Créanme que entonces no importará el 21% de IVA (que dicho sea de paso es una inmensa canallada). Pero hete aquí que al día siguiente, domingo, con más sueño que un saco de gatitos amnésicos, me largo a la Sierra y me encuentro con una nevada en toda regla en el Puerto del Boyar. El frío en la sesera me hizo recapacitar: no estuvo mal la gala... estuve mal yo por zampármela como un 'giligoyas'.