Gol a Hacienda

Resulta vergonzoso que más de uno opine que las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Cristiano Ronaldo -ahorrándose más de una decena de millones- son cosa menor y que, por el bien del Real Madrid, digamos, habría que hacer la vista gorda. Pensemos que si Ronaldo hace su fortuna es porque los españoles que vamos al campo de fútbol, al bar de la esquina o instalamos la televisión de pago, lo hacemos pagando impuestos por cada una de estas actividades. Si es cierto que creó un entramado de sociedades para no declarar por los derechos de imagen, que pague tanto lo que defraudó como la multa que ello acarrea, faltaría más. Si alguien puede pensar que es malo para España que el Madrid deje de ganar Copas de Europa por no tener a uno de los mejores jugadores del mundo, peor imagen y mayor desvergüenza sería que no se persiguieran las estafas al fisco. Tenemos unas reglas que están para cumplirlas. Y lo digo, aunque no haría falta subrayarlo, siendo aficionado al Real Madrid.