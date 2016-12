Guerra y religión

En esta vida hay muchas cosas patéticas, ¡para qué nos vamos a engañar!, pero una de las que se lleva la palma es que las religiones nos lleven a la guerra y a la muerte, que es precisamente lo que suele acontecer en las conflictos: que si una bala perdida por allí, que si otra encontrada por allá... Y al final todos muertos. La verdad es que no me imagino a ninguno de los dioses conocidos (mucho menos a los desconocidos) tocando las palmas con las orejas porque uno de sus súbditos haya perpetrado una canallada mayúscula en esta tierra que nos ha tocado padecer. Hay quienes se empeñan en traer el infierno a la tierra para luchar contra los infieles, criaturas que (visto desde un punto de vista lógico) son malignas por el simple hecho de 'no ser' (lo que el otro desea). Si Dios, el que sea, bajara a la tierra y nos viera haciendo estas canalladas a buen seguro que se volvería a subir a su paraíso pero cerciorándose de cerrar las puertas a llave y candado. Entonces de nada valdrán peluches y velas. Que para bien poco valen.