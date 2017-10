Los jerezanos somos un pueblo demócrata, pacífico. Siempre nos sentamos a dialogar, y realizamos peticiones que no son injustas. Por eso, me gustaría hacer un llamamiento a la comunidad internacional, para que sea consciente del atropello que estamos sufriendo. Nuestra dignidad como pueblo se ve como un peligro, y queremos reivindicar nuestra identidad, que históricamente es la que es y no se puede dudar de ella. No queremos que nadie de fuera nos diga qué debemos ser, qué somos o hacia dónde debemos ir. Se pone en peligro el devenir de la jerezanía de forma impuesta y dolorosa para nuestra gente. Nos debemos reivindicar, y lo haremos de forma democrática, pacífica, pero siempre -¡siempre, siempre!- sabiendo cuándo poner pie en pared y decir 'hasta aquí, hasta aquí este atropello'. ¿Cómo puede una guía turística ilustrar un vídeo promocional de Sevilla con la Real Escuela o nuestra Catedral? Llenemos las calles, jerezanos. ¿Sevillano yo? A las calles jerezanos, que retumbe en el mundo un atronador '¡Help Jeré!'.