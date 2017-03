La historia es la historia, por mucho que haya quienes estén empeñados en contar la suya propia. La historia, al igual que sucede con la verdad, no es ni buena ni mala, tan sólo resulta que no tiene remedio y es lo que a algunos les irrita. Los empeños de determinada izquierda por cambiar la historia causan sonrojo. Lo último ha sido, por ejemplo, las intenciones de Izquierda Unida por quitar a San Fernando y los obispos del escudo de Sevilla. Esperemos que en Jerez no les dé por quitarnos el castillo (símbolo militar donde los haya) y nos dejen tan sólo con las ondas azules del mar. Nuestra cultura tiene raíces judeo-cristianas y renegar de ellas es inútil pues las llevamos grabadas a fuego en la piel y en el alma. Quienes se obcecan en no conocer su historia, los locos que quieren cambiar lo que sucedió porque simplemente no se adapta a su concepto de siglo XXI, están condenados a repetirla, vivirla de nuevo y cometer los mismos errores.