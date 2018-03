Llámalo Dios, Karma o casualidad, pero ha salido el sol. ¡Con qué ganas ha llegado la Primavera! Ya se respira el olor a azahar en las calles de Jerez y se van escuchando los primeros tambores. Ya se acerca la semana mayor de mi ciudad y el cielo tiene ganas de ser partícipe de un perfecto Domingo de Ramos. Pero Hugo nos lo quiere fastidiar. ¡Ay, Hugo! ¿Qué hacemos contigo? Los partes meteorológicos informan que viene con ganas de hacer volar las capas de los nazarenos y la palmera de la Borriquita. Estoy segura de que Hugo no es un cofrade jartible, pero tampoco tengo ganas de comprobarlo. Ojalá Hugo odie Jerez. Y ya no digo Jerez, sino toda Andalucía. Creo que bastante ha llovido ya, ¿no?. Las Pachecas se ha inundado, los pantanos están llenos, las carreteras han estado cerradas al tráfico y los campos ya están floreciendo. Hugo, de verdad, no hace falta que vengas. ¡Que se me está poniendo acento gallego de tanta agua! Déjanos un poquito de tregua, que queremos disfrutar de la Semana Santa. Nos vemos el mes que viene. Sólo si quieres.