Inexactas historias cofrades

Cuando confiaba que el sector del mundo cofrade local que históricamente siempre se mostró contrario y duramente crítico con las Hermanas de Jesús Nazareno, se habían metido la lengua en cierta parte de donde terminaban sus espaldas, obligados por las merecidas conquistas femeninas, tendrían que reconocer que esta Hermandad Jerezana, y lo digo con mayúscula intencionadamente, había sido adelantada de los tiempos, incluso en contra de las Normas establecidas por la Iglesia, no solo permitiendo, en contra de los talibanes cofrades, que sus Hermanas hiciesen sus Estaciones de Penitencias, sino que también asistiesen a los Cabildos con derecho de intervenir en ellos.

Leyendo como cada mañana Diario de Jerez, las páginas que escribe mi amigo Manolo Sotelino, aparece en su Tribuna Cofrade, una colaboración con el título: 'De las miembras y las costaleras' que dice lo siguiente: "Que las cofradías han sido cosas de hombres no se resiste el menor rasero histórico. No solo por el hecho de que la mayoría de las cofradías, hombres y mujeres gozaran históricamente de las mismas prerrogativas (sic). -excepción hecha de la penitencia pública-".

Como no me gusta ligar política y cofradía no sigo, pero si deseo dejar sentado, lo dicho anteriormente sobre las Hermanas de Jesús y como desde la noche de los tiempos siempre encontraron en su hermandad, lo contrario a que escribe, por supuesto desconociendo o bien no queriendo admitir que a estas Hermanas no se la tuvieron como simples figurantes de sus cortejos en la Noche de Jesús.

El ignorar este hecho e hito histórico de estas Hermanas, lleva a la conclusión que a pesar de haber pasado tantos años criticándolas, ofendiéndolas y hasta injuriándolas, todavía existen que ignoran su historia y quizás no quieran saber, que sin las hermanas, la mayoría de la Hermandades no subsistirían. No hablemos de sus cortejos procesionales actualmente.

Para que no faltase quienes nos diesen lecciones de historias cofrades, días pasados en esas mismas páginas otro colaborador se dejo decir que según el profesor Moreno Alonso, en la Semana Santa de 1790 no hubo madrugada, cuando en realidad el querido profesor había recogido en su libro la Cofradía de los Dolores del Monasterio de Belén, editado el año 1990 un bando emitido por el entonces corregidor de la Ciudad don Jophé Eguiluz de los horarios e itinerarios de la Semana Santa de ese año. El cual resumo literalmente sobre el citado Viernes Santo. "Viernes Santo (por la mañana) La de Nuestro Padre Jesús, del Convento de San Francisco a las tres de la mañana. La de la Piedad Otexmia del Calvario a las 4 de la mañana. Tengo entendido que las tres y las cuatro horas es madrugada.

En esa época el título de la hermandad era la que conocemos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pero el pueblo le llamaba Nuestro Padre Jesús, y es como es, o era sabido, Jesús salía hacia calle Francos en busca de la Piedad en el Calvario y juntas hacían sus desfiles procesionales hasta la Colegial y al llegar a la plaza del Arenal, que Jesús cogía por la calle Caballeros y La Piedad lo por Lancería.

Para que no caer en estas inexactitudes históricas sin el debido rigor, sería conveniente con el fin de no confundirlas, conocerlas, haberlas vivido y hasta sufridos.

Un hermano de Jesús.