Inflación de ovaciones

"Creo que las ovaciones en pie deberían reservarse para las experiencias superlativas, no para trabajos que sólo están bien hechos", decía la periodista neoyorquina Linda Buchwald el año pasado en la revista de la Fundación para el Desarrollo del Teatro. En él se quejaba de la facilidad con la que el público de su ciudad se levanta a alabar cualquier función. La experta se preguntaba que si lo hacían con obras menores, qué se iban a inventar cuando vieran algo sobre las tablas que les pusiera de veras el corazón en un puño. Una lectora sugirió esto: subirse a las butacas y saltar y gritar como los monos.

Llevo pocos días en el Festival de Jerez, pero me estoy acordando mucho de Buchwald y de su reflexión porque también aquí he detectado una inflación de espectadores en pie. No es específico del flamenco ni de Jerez, pues lo veo en muchas salas de ciudades españolas donde acudo a shows de todos los géneros y calidades. Soy consciente de que el elogio, y la ovación lo es, es algo que cada cual elige y regala a quien y como le apetece y no hablaría de esto si no fuera porque a la salida de los teatros se ha vuelto habitual que no haya correspondencia entre las opiniones y el calor de los aplausos.

Aquí me llamaron mucho la atención, por el contraste, los vítores a Rocío Márquez y Rocío Molina. Yo me alegré por ellas y pensé que se reconocía el talento de dos creadoras que considero superlativas, pero al salir me desilusionó mucho oír análisis muy negativos de la misma gente que minutos antes se había borrado las líneas de las manos batiendo palmas. Para mí, eso no es respeto, es paradoja o como dicen mis flamencos más queridos, es ojana y al parecer está de moda en todas partes: de Jerez a Barcelona pasando por Nueva York. Respeto es responder con sinceridad y proporcionalidad a lo que se nos da y de seguir así, por no querer parecer tontos, vamos a acabar pareciendo monos.