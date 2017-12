Inmigraciones de Navidad

Un año más sin conseguir que disminuya la pobreza, sin que nuestros jóvenes tengan futuro, con aumento de las defunciones frente a los nacimientos… Los desahucios siguen goteando, los inmigrantes cayendo por huir de la muerte sea por hambre o por persecución. Recomiendo leer el artículo 13 de los Derechos Humanos. Bueno, querido lector, no quiero amargaros la entrada en un año que será maravilloso socialmente. Pero claro, hay que colaborar. Un aspecto de estas navidades para los cristianos católicos: La emigración de José, María y su hijo Jesús recién nacido. No es un dato histórico, pero si es una proposición muy interesante para cristianos o no. Pero también el nacimiento en una cueva, una proposición interesante. El Papa Francisco dice: "Quiero ser muy claro, no hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento". Pues eso: entre el artículo 13 de los Derechos Humanos y las enseñanzas de la Iglesia, ninguno nos podemos poner de perfil. ¡Que tengamos buen año!