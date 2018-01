Inmortal kirk

Amuchos, entre los que me incluyo, nos sorprendió ver las imágenes del gran Kirk Douglas apareciendo en la entrega de los Globos de Oro en los Ángeles. No suele ser habitual que los grandes nombres de Hollywood aparezcan a determinada edad. Es como si el márketing los escondiera para que no les viésemos deteriorados. Kirk demostró una vez más que es distinto a todos y aquel varonil Espartaco o el inspirador Coronel Dax en 'Senderos de gloria' compareció en silla de ruedas ante el asombro de muchos. Con 101 años a sus espaldas, la sala le obsequió con casi un minuto de palmas por parte de cada unos de los actores y directores del cine de Hollywood presentes. Todos quisieron homenajear a uno de los emblemas del cine norteamericano. El momento pasará a la historia, ya no por su dificultad para enlazar las palabras, pero sí para verle al pie del cañón un siglo después de su nacimiento. Hay artistas y personas con un sello y halo especial, y Kirk Douglas es uno de ellos. Tocará volver a ver sus clásicos, porque nunca pasan de moda.